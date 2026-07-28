Predsednik FIFA Đani Infantino navodno razmatra prodaju udela Mundijala privatnim investitorima, prenosi Fajnenšel Tajms.

Ovu ideju i potencijalnu realizaciju iste insajderi unutar sporta već opisali kao pravi "nuklearni udar" na fudbalski svet. Prema istom izvoru, FIFA planira da osnuje novu kompaniju koja bi preuzela kontrolu nad organizacijom i komercijalnim pravima Mundijala.

Takođe se navodi kako su preliminarni sporazumi o uslovima već potpisani, a procenjuje se da bi čitav posao vredeo oko 15 milijardi funti (odnosno blizu 20 milijardi dolara). U tajne planove navodno je bila uključena i administracija američkog predsednika Donalda Trampa, dok finansijsku strukturu i vođenje čitavog procesa vodi bankarski div JPMorgan.

Unutar FIFA već su obavljeni razgovori o raspodeli vlasništva.

Ideja je da 211 saveza članica dobije određene udele, FIFA bi zadržala većinski paket, dok bi privatni investitori dobili priliku da kupe manjinske udele vredne milijarde funti.

Ovi planovi naišli su na žestok otpor vodećih ljudi svetskog fudbala, jer se pribojavaju trajnog narušavanja kalendara takmičenja.

Iako obavezujući ugovor još nije potpisan, strahuje se da bi privatni kapital uslovio dodatno proširenje formata ili čak održavanje Mundijala češće nego svake četiri godine. Jedan od neimenovanih funkcionera FIFA izjavio je za "Tajms" kako bi ovo bila "nuklearna bomba" za fudbal.

Vest o prodaji udela stiže usred sve većeg pritiska na Infantina, koji je nedavno objavio opširnu poruku na Instagramu od 15 stranica kako bi se obranio od kritika. U njoj je, pored ostalog, optužio svoje protivnike da "šire mržnju i lažne glasine", te da su "propustili svu radost i zajedništvo" takmičenja.