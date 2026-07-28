Fudbaler belgijskog Union Sen Žila, Mohamed Fuseini, doživeo je pravu dramu u Briselu pošto je bio žrtva razbojničkog napada u kojem mu je ukraden skupoceni ručni sat.

Incident se dogodio u nedelju ujutru u četvrti Dansert, a sigurnosne kamere zabeležile su trenutak napada koji je ubrzo dospeo u javnost.



Prema navodima belgijskih medija, petorica napadača presrela su 22-godišnjeg reprezentativca Gane, izvukla ga iz automobila i fizički ga zadržavala dok su pokušavali da mu otmu mobilni telefon. U isto vreme, preostali napadači pretraživali su vozilo u potrazi za vrednim predmetima.

Tokom pljačke ukraden je luksuzni ručni sat marke "Roleks", čija se vrednost procenjuje između 8.000 i 14.000 evra.Policija u Briselu potvrdila je da je odmah po prijavi pokrenula istragu i da intenzivno radi na identifikaciji počinilaca.

Iz Union Sen Žila saopštili su da njihov fudbaler nije zadobio fizičke povrede, ali da je pretrpeo veliki stres zbog napada.