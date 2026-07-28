Crvena zvezda će u sredu, 29. jula od 20 časova na stadionu „Rajko Mitić“ dočekati Larn u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Кlub je obavestio navijače i kompletnu zvezdašku javnost da se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom UEFA i apeluje da se na predstojećoj utakmici svi prisutni na stadionu ponašaju fer, sportski i odgovorno.

- Utakmica između Crvene zvezde i Larna će biti praćena od strane predstavnika evropske kuće fudbala, jer se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom do decembra 2026. godine zbog upotrebe pirotehničkih sredstava.

Molimo sve zvezdaše koji će prisustvovati predstojećoj utakmici da ne koriste pirotehnička sredstva. Posledice eventualnog kršenja pravila mogu biti veoma štetne po klub i naše navijače, a mogu uključivati i delimično zatvaranje stadiona - piše u objavi na zvaničnom sajtu Zvezde.