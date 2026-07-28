Mnogi za ovog igrača kažu da je najveći promašaj Zvezde... Sada je blizu novog posla.

Posle "Marakane", gde se zadržao svega polusezonu (odigrao 11 mečeva, jedan gol), lutao je po nižim ligama Španije, Nemačke, Kipra, Holandije i Belgije. Sada je pronašao nov angažman i to u našem komšiluku – potpisuje za bugarskog drugoligaša Beroe iz Stare Zagore.

Lokalni mediji javljaju da je 35-godišnji Holanđanin postigao dogovor sa Beroeom i uskoro će sve biti ozvaničeno. S njim u klub dolazi poznati fudbaler Ludogoreca Elvis Manu, pa su u Bugarskoj te vesti dočekane sa pažnjom.

Van la Para će biti, kako Bugari pišu, veliki faktor u svlačionici, a ne samo na terenu. Njegovo iskustvo, nakon što je još igrao u Engleskoj (Vulvs, Hadersfild, Brajton...) biće veliki plus za mlađe igrače.

Jasno, daleko je od tog nivoa Čempionšipa, još dalje od Lige šampiona sa Zvezdom, ali u Bugarskoj veruju da će biti od pomoći da se Beroe vrati u najjači rang tamošnjeg fudbala.