Trabzonspor je krenuo po veliko pojačanje i, prema navodima turskih medija, ozbiljno je zainteresovan za dovođenje Mohameda Salaha.

Egipatski fudbaler je ovog leta napustio Liverpul i trenutno bira novu sredinu, a Trabzon želi da iskoristi priliku i dovede jednog od najboljih afričkih igrača svih vremena. Uprava kluba navodno je pripremila izuzetno unosan ugovor kako bi ubedila iskusnog krilnog napadača da karijeru nastavi u Turskoj.

Iako se Salah poslednjih meseci povezivao sa brojnim klubovima iz Saudijske Arabije, MLS-a i evropskih liga, Trabzon veruje da može da iznenadi konkurenciju i realizuje transfer koji bi predstavljao jedan od najvećih u istoriji kluba.

Turski mediji ističu da Trabzon intenzivno radi na ovom poslu i da bi naredni dani mogli da donesu rasplet oko budućnosti nekadašnje zvezde Liverpula.