Istanbulski velikan Fenerbahče spreman je da duboko zavuče ruku u džep kako bi ubedio Mohameda Salaha da po isteku ugovora pređe u njihove redove kao slobodan igrač, prenose turski mediji.

Prema pisanju portala Fotomac, Fener je već postigao načelni dogovor sa egipatskim superstarom. U pitanju je trogodišnji ugovor po kojem bi Salah inkasirao neverovatnih 13.000.000 evra po sezoni.

Isti izvor navodi da je čitav posao praktično ugovoren, a da će zvanično biti aktiviran i realizovan čim se unutar kluba definitivno reše administrativna pitanja oko predsedničkih izbora i rukovodstva tima za narednu sezonu.