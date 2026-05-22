Iako je Aleksandar Stanojević preporodio ekipu sa “Ataturk stadiona”, opstanak u superligaškom društvu ostao je nedosanjani san za istanbulski klub. Bez obzira na selidbu u niži rang, rukovodstvo je ukazalo puno poverenje srpskom stručnjaku, koji je odmah po završetku sezone stavio paraf na novi ugovor.

Kao primarni cilj zacrtan je ekspresni povratak u elitu turskog fudbala, a Karagumruk je već danas predstavio zvučno pojačanje.

U klub se posle četiri godine vratio nekadašnji centarfor Crvene zvezde – Aleksandar Pešić.

Prekaljeni Nišlija zablistao je u dresu Karagumruka tokom sezone 2021/22, koju je ekipa završila na osmoj pozicije Superlige, a povremeni srpski reprezentativac sa sjajnim učinkom od 14 pogodaka i četiri asistencije.