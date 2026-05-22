Jedan od najboljih srpskih MMA boraca - Duško Todorović, produžio je ugovor sa najjačom svetskom MMA promocijom - UFC-om!

Za Todorovića je to četvrti ugovor ukupno sa elitnom promocijom, a kao i prethodni i ovaj je potpisan na više borbi.

Ono što je najvažnije, to je, da će Duško prvi meč po novom ugovoru, raditi na UFC Fight Night-u u Beogradskoj areni, prvog avgusta, kada će mu protivnik biti Robert Valentino.

U jednom prestoničkom hotelu, povodom potpisa novog ugovora, održana je i zvanična konferencija za mediej Duška Todorovića, koji je bio prezadovoljan.

-Pre svega, dobar dan, hvala svima što ste došli. Ovo je jako bitan trenutak u mojoj sportskoj karijeri. Kada sam pre mnogo godina počeo da se bavim ovim sportom, i kada sam počeo da treniram, nisam razmišljao o ovim stvarima. Jedino mi je bio važan trening, i kako da napredujem iz dana u dan. Posle svog iskustva mi je čast da sa vama podelim potpisivanje ovog ugovora - poručio je Todorović na konferenciji.

Podsećanja radi, meč protiv Valentina u Areni, biće ukupno 11. za Duška u UFC-u, što je i potvrda njegovog kvaliteta.