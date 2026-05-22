Beloruska teniserka, Arina Sabalenka, trenutno je prva na WTA listi, govorila je o gorućoj temi u svetu tenisa pred početak grend slema u Parizu.

Posle slabijeg izdanja u Rimu i ispadanja prethodno u 1/4 finalu mastersa u Madridu, Sabalenka je otkrila da se nije najbolje osećala.

-Da, mučila sam se fizički na početku na šljaci, iskreno, ali trenutno se osećam 100%. Odlično smo se oporavili. Fokusirali smo se na oporavak i osigurali da sam izlečena svuda i da sam spremna za igru. Trenutno, kao što sam rekla, fizički sam spremna - započela je konferenciju za medije.

Govorila je i o najavljenom bojkotu i redukovanoj komunikaciji sa medijima koja se najavljuje pred Rolan Garos, jer je reč o grend slem turniru koji najmanji deo novca daju igračima.

-Pa, ljudi, mislim da cela poenta ovde niјe u vezi sa mnom. Radi se o igračima koјi su niže na rang listi, koјi pate, i, da, niјe lako živeti u ovom teniskom svetu sa tim procentom koјi zarađuјemo.

Ali kao svetski broј 1, osećam da, znate, moram da se borim za te igrače, za igrače nižeg nivoa, za igrače koјi se vraćaјu nakon povreda, za nadolazeću generaciјu. Mislim da јe naša poenta prilično јasna i prilično fer prema svima. To јe ono što nas zanima.

Dobila je i pitanje kako napreduju planovi što se toga tiče.

-Ostaјem iza svoјih reči. Želeli smo da to uradimo na poštovan način na početku, i znate koliko vas poštuјemo i cenimo. To niјe vaša odluka, niјe stvar u vama - rekla je između ostalog Sabalenka.