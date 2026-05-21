Vilander ima predlog strategije na koji način bi Sineru mogao da se oteža posao u Parizu.

-Potreban je kolektivni napor da bi se na njega stavio pritisak. Ako njegovi protivnici traže samo vinere, meč neće biti fizički zahtevan za Sinera. Moraju da igraju stilom koji Siner najviše mrzi, držanje lopte na sredini terena i sprečavanja da pronalazi uglove - rekao je Vilander.

Nastavio je u istom ritmu.

-Moraju da ga stave na maksimalan pritisak. Jedino što bi ga moglo zaustaviti jeste da odigra četiri ili pet setova u tri ili četiri uzastopna meča.

Rolan Garos je na programu od 24. maja do 7. juna.