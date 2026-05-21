Krenula je totalna pobuna tenisera i teniserki! Krenuli su u bojkot, a čini se da su ovo samo prvi koraci.

Plan pobunjenih zvezda je jasan i direktan:

Ograničene konferencije: Svi igrači će napuštati svoje zvanične konferencije za medije nakon tačno 15 minuta.

Bojkot emitera: Teniseri će odbijati intervjue za zvanične medije Rolan Garosa, kao i za glavne nosioce prava prenosa, kanale TNT Sports i Eurosport.

Izbegavanje kazni: Da bi izbegli drakonske finansijske kazne, igrači će obavljati samo kratke "fleš" intervjue na terenu odmah nakon mečeva.

Igrači su izabrali ovu brojku kao direktnu aluziju na podatak da Grend slemovi igračima dodeljuju u proseku samo 15 odsto od ukupnih prihoda. Zahtev igrača je da se taj procenat podigne na 22 odsto, što je standard na zajedničkim ATP i WTA turnirima.

Francuska teniska federacija (FFT) odmah je reagovala saopštenjem u kojem izražava žaljenje zbog ovakve odluke, ističući da to šteti medijima, emiterima i čitavoj teniskoj zajednici.