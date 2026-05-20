Ana je danas navodno srećno zaljubljena, ali... Još uvek se priča o načinu i razlogu zbog kojeg se rastala od Bastijana... Niko nije mogao da povreuje da je njihov brak gotov. Šta se stvarno desilo?

Prvi znaci da nešto "škripi" pojavili su se još 2022. godine.

Dok je Ana čekala njihovo treće dete, Bastijan je radio kao komentator na Svetskom prvenstvu u Kataru – rame uz rame sa nemačkom voditeljkom Ester Sedlaček. Njihov odnos ispred kamera delovao je prijateljski, ali i više od toga – opušteno, zabavno, uz dozu „hemije“ koju je publika sve više komentarisala.

Tada je stigao i trenutak koji danas, iz ove perspektive, zvuči drugačije.



„Idemo zajedno na dvonedeljni odmor, zar ne?“ rekao je Bastijan Ester u direktnom prenosu.

To ju je iznenadilo.

„Da, naravno... ne, ne, ne! Uživaj sa porodicom,“ odgovorila je zbunjeno uz osmeh.



Od tada, sve je krenulo nizbrdo – barem javno. Ana se povlači iz medija, izostaju uobičajene porodične objave. Nema čestitki, nema zajedničkih trenutaka. Komšije u Beogradu tvrde da je Ana u prestonici s decom, dok je Bastijan uglavnom u Minhenu.

Čini se da je tada bilo jasno da nešto uopšte nije kako treba i pored toga što je slika koje se slala bila idilična.

Šta se dešavalo iza "zatvorenih vrata" teško je reći...