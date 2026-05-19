Španski teniser Karlos Alkaraz već neko vreme odsustvuje sa terena zbog povrede ručnog zgloba. Poznato je da će propustiti Rolan Garos, a veliko je pitanje da li će biti spreman za Vimbldon.

O tome je govorio nekadašnji britanski teniser Greg Rusedski.

- Ja ne verujem da će Karlos Alkaraz biti spreman za Vimbldon. Njegova povreda je ozbiljna, setimo se koliko je Huan Martin del Potro patio zbog nje. Svima će nam nedostajati, ali mislim da će on doneti pravu odluku. Ne sme da se vrati prerano na teren - rekao je Rusedski u svom podkastu.

Iz cele ove priče mogao bi da profitira najbolji teniser svih vremena Novak Đoković. Novakov fokus su grend slem turniri i učiniće sve da se domogne 25. najvećeg trofeja i time potvrdi epitet najvećeg ikada. Imajući u vidu da je pred Rolan Garos odigrao samo jedan meč (poraz u drugom kolu Rima od Dina Prižmića), teško je očekivati da u Parizu dođe do titule. Ali, Vimbldon je velika šansa i nema sumnje da će tempirati formu baš za najprestižniji turnir na svetu, a u prilog bi mu išlo odusustvo Alkaraza.

- Mislim da Đoković razmišlja da bi u odsustvu Alkaraza to bila njegova velika šansa da pobedi. Njegov cilj je da dođe na Vimbldon što zdraviji i spremniji. Probaće na Rolan Garosu da dođe do mečeva koji mu nedostaju, možda će se prijaviti za neki turnir na travi i probati da vrhunac forme dostigne u Londonu. Novaka nikada ne smete da odbacite - rekao je Rusedski.