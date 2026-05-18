Srpska teniserka Lola Radivojević uspešno je prošla prvu prepreku u kvalifikacijama za Rolan Garos, pošto je na startu savladala Poljakinju Lindu Klimovicovu sa 6:3, 6:4.

Već u prvom setu je Lola dominirala, propustila je brejk priliku na saom startu, da bi kasnije, brejkovima u petom i devetom gemu, došla do prvog seta.

U drugom setu smo videli nešto veću borbu. Dva puta je Lola oduzimala servise rivalki, ali se Poljakinja dva puta vraćala. Ipak, uspela je naša teniserka da ponovo brejkne Lindu u desetom gemu i tako dođe do pobede.

U narednoj rundi kvalifikacija za Rolan Garos, Radivojevićeva će igrati protiv Belgijanke Gret Minen.

