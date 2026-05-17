Srpski teniser Miomir Kecmanović osvojio je titulu na čelendžeru u Valensiji. On je u finalu pobedio Paragvajca Adolfa Danijela Valjeha sa 2:1, po setovima 6:2, 3:6, 6:2, posle nešto manje od dva sata igre.

To je Kecmanoviću treća osvojena titula na čelendžerima u karijeri, posle Sužoua i Šenžena, a oba je uzeo pre skoro osam godina.

Do finala nije izgubio nijedan set, a u istom ritmu je započeo i meč za trofej, pošto je prvi deo igre rešio u svoju korist rezultatom 6:2. U trećem gemu drugog seta je propustio brejk loptu, što je Paragvajac kaznio i napravio brejk za 4:2. Uspeo je Valjeho da sačuva svoj servis i tako dođe do izjednačenja.

Napravio je Valjeho brejk odmah na startu odlučujućeg seta, ali je onda usledila furiozna serija Kecmanovića. Srpski igrač je dobio šest od narednih sedam gemova i tako došao do trofeja u Španiji.

Kecmanović je ovom titulom obezbedio povratak u 50 najboljih na ATP listi i tako napravio sjajnu uvertiru pred Rolan Garos koji počinje 24. maja.

Podsetimo, juče je Laslo Đere osvojio trofej na čelendžeru u portugalskom Oeirašu, a Kecmanović je danas potvrdio sjajan vikend za srpski tenis.