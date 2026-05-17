Fudbaleri Partizana odigrali su još jedan vrlo loš meč u Superligi Srbije. Crno-beli su u 37. kolu odigrali bez golova sa Čukaričkim na Banovom brdu i tako sebe značajno udaljili od drugog mesta.

Ekipa iz Humske ima 70 bodova, isto kao i Vojvodina, koja bi pobedom nad OFK Beogradom osigurala drugu poziciju koja joj donosi kvalifikacije za Ligu Evrope.

Trener Partizana Srđan Blagojević je sumirao utiske posle utakmice. Očekivano, nije bio zadovoljan.

- Ne mislim da je realno da ovako ostane. Celu utakmicu smo dominirali, birali smo pogrešna rešenja. Ono što stvorimo, sve u završnoj trećini ne učinimo kako treba. Momci su dali maksimum u ovom trenutku, to nije dovoljno očigledno. Ne mogu da kažem da se momci nisu potrudili, želja je bila velika, ali nismo realizovali neke stvari. Neprijatan je rezultat, više nego neprijatan, ovo je naš maksimum u ovom trenutku - rekao je Blagojević i dodao da neće gledati utakmicu između OFK Beograda i Vojvodine koja počinje u 20 časova.

- Ja lično neću gledati, posle utakmice su osećanja intenzivna, najbitnije je ono što je bilo sada.