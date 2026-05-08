Partizan u subotu od 19 i 30 dočekuje OFK Beograd u meču 35. kola Superlige Srbije. Klub iz Humske je drugi na tabeli sa 68 bodova, a Vojvodina ima 67. Drugo mesto garantuje najmanje četiri evropske utakmice, ali pod uslovom da Vojvodina ne osvoji Kup u finalu protiv Crvene zvezde.

- Još tri kola ostala su do kraja, devet bodova je u opticaju i, za razliku od prošlog prvenstva gde te poslednje utakmice nisu imale neki takmičarski značaj, sad smo u drugačijoj situaciji da je svaka utakmica važna do kraja. Biće neizvesno do samog kraja kad je ta borba za drugo mesto u pitanju i odmah da kažemo unapred da se radujemo takvoj završnici - rekao je Blagojević na današnjoj konferenciji za medije.

Za razliku od Partizana, "romantičari" nemaju rezultatski pritisak.

- OFK Beograd je, za razliku od nas, rasterećen tog takmičarskog značaja i potrebe za nekim pozitivnim rezultatom u tom smislu. Naravno da očekujem ekipu OFK Beograda koja će biti maksimalno motivisana protiv Partizana, ali to je ekipa koja će biti rasterećena i u situaciji da može opušteno da pokaže sve što zna. Oni su ostvarili svoje ambicije ulaskom u plej-of, nemaju mogućnost da igraju Evropu, ali sam siguran da nas, očekuje teška utakmica - istakao je Blagojević.

Ovo će biti treći duel Partizana i OFK Beograda ove sezone.

- Prva utakmica koju smo igrali, koju sam ja ocenjivao i sad je ocenjujem, bila je jedna od najzrelijih partija Partizana u ovoj sezoni. Ova druga, u kojoj ja nisam učestvovao, ali sam bio u prilici da gledam TV prenos, bila je drugačija priča. OFK Beograd je pobedio 2:1 u dramatičnoj završnici, u poslednjem minutu je primljen gol. To je dodatno i ukomplikovalo situaciju u kojoj se nalazio Partizan. Tako da postoji i potreba, i motiv, i želja da sutra budemo jako motivisani i da spremno izađemo na megdan OFK Beogradu, koji smatram kvalitetnom ekipom, pre svega fizički intenzivnom - zaključio je Blagojević.