Kristijano Ronaldo je nadomak prvog trofeja u Saudijskoj Arabiji. Njegov Al Nasr je pobedio Al Šabab sa 4:2 i tako stigao na korak od osvajanja šampionske titule.

Portugalski superstar je postigao jedan gol i tako se dodatno približio magičnoj brojci od 1.000 pogodaka. Ipak, ovaj meč je obeležio sraman potez petostrukog osvajača Zlatne lopte.

Naime, navijači su sa tribina, što je iznerviralo Portugalca. Nastavili su da skandiraju Mesijevo ime, ali je ovaj put Ronaldo imaju reakciju na njihovo skandiranje. Ronaldo je počeo da "diriguje" i da predvodi navijanje najvatrenijih pristalica Al Šababa, a potom kada je jedan igrač te ekipe pokušao da ga natera da prestane, Ronaldo je učinio nešto što je šokiralo ceo svet.

Naime, Kristijano se uhvatio za međunožje više puta i tako pokazao protivničkim navijačima šta zapravo misli o tome što oni skandiraju ime njegovog najvećeg rivala. Zaista sraman gest jednog od najvećih sportista planete.

Al Nasr naredne nedelje igra protiv Al Hilala i taj meč bi mogao da reši šampionsku trku. Ronaldo je ove sezone postigao 22 gola.