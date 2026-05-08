Dvejnu Vašingtonu na kraju sezone ističe ugovor sa Partizanom i veliko je pitanje da li će ostati u klubu.

Američki bek ima dosta ponuda, a prema najnovijim informacijama, za njega je posebno zainteresovan Armani. Prema pisanju italijanskog novinara Alesandra Luiđija Mađija, klub iz Milana je veoma zainteresovan da u svoje redove dovede Vašingtona, koji bi stigao kao zamena za Armonija Bruksa.

Vašington je imao izuzetno efikasnu sezonu u Evroligi gde je prosečno beležio 14,9 poena po utakmici.

Amerikanac je rekao da će na kraju sezone definitivno u razgovoru sa agentom Miškom Ražnatovićem odlučiti oko svojih daljih koraka u karijeri, odnosno da li će ostati u Partizanu i produžiti svoj ugovor.

Vašington u drugom delu sezone ima velike probleme sa povredama, pa je sa terena odsustvovao skoro dva meseca. Vratio se pre skoro tri nedelje na meču protiv Crvene zvezde u ABA ligi, a pre dva dana je bio najzaslužniji za pobedu crno-belih nad Bosnom na startu četvrtfinalne serije u regionalnom takmičenju, pošto je postigao 18 poena.