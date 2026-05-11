Partizan nije imao mnogo problema da pobedi Bosnu u ABA ligi, a onda... Desio se jedan skandal koji skoro da niko nije ni primetio.

Međutim, pažnju medija nakon meča ukrao je iskusni as Bosne Edin Atić, koji je odbio da uđe u igru u drugom poluvremenu.



Krilni košarkaš otvorio je meč sjajno, postigavši sedam poena u prva tri minuta i podelivši jednu asistenciju, ali već nakon uvodnih sedam minuta bio je poslat na klupu.

Usledila je još jedna kratka šansa na kraju prve četvrtine, ali greška u drugoj četvrtini – izgubljena lopta i promašeno polaganje – dovela je do novog izlaska sa terena. Sve je kulminiralo kada ga je trener Muhamed Pašalić pozvao u drugom poluvremenu – Atić je jednostavno odbio da uđe i do kraja meča nije se vraćao.

Utakmicu je završio sa 8 poena, po jednim skokom i asistencijom i jednom izgubljenom loptom za ukupno 10 minuta na parketu.

Atić je ove sezone igrao u 24 meča, sa prosekom od 9 poena, 3,6 skokova i 2,8 asistencija.

Profesionalnu afirmaciju stekao je igrajući za Sparse iz Sarajeva, a potom nastupao i za AEK Atinu, Trikalu, Megu, Igokeu, Budućnost, Burgos i Breogan.