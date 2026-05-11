Izarelski reprezentativac Mohamed Abu Fani realna je meta Crvene zvezde i zainteresovan je da se preseli na Marakanu, gde bi imao veću platu nego u Ferencvarošu.

Velikan iz Budimpešte kupio ga je za 1.500.000 evra od Makabi Haife, a prema navodima mađarskih medija izlazna cena bi mogla da bude i manja prenosi "Sport klub".

Reč je o centralnom vezisti sa dobrim osećajem za golove i asistencije, imao je čak 11 dodavanja za pogotke u mađarskom šampionatu u sezoni 2023/24, kad ga je trenirao Stanković.

Ove sezone ima na 25 utakmica četiri gola i deset asistencija u svim takmičenjima, a u poslednje vreme nije redovan starter kod trenera Robija Kina.

Abu Fani je bio igrač Makabi Haife u sezoni 2022/23, kad je izraelski klub izbacio Crvenu zvezdu i Dejana Stankovića iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Stanković je potom Abu Fanija zatekao u Ferenvarošu i kod njega je odigrao najbolju sezonu u karijeri, a sada su pred novom saradnjom u Crvenoj zvezdi.

Jasno je da će Zvezda menjati tim ovog leta i da Stanković polako slaže kockice. Možda Fani ne bude jedini bivši Stankovićev igrač koji bi mogao na "Marakanu". Dosta se priča o Markinjošu, a Zvezda bi za Brazilca morala da plati velikog obeštećenje.

Ostaje da se vidi šta će biti realizovano i kako će se sve na kraju završiti.