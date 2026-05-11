-Ima neko ko je zalutao. Sigurno je zalutao ovde - bile su reči Dejana Stankovića posle poraza od Novog Pazara u 5. kolu plej-ofa Superlige Srbije. Trener je, i pored toga što utakmica nije imala rezultatski značaj, bio mnogo ljut.

Niko ne voli da gubi na svom stadionu, a jasno je će Stanković morati da se oprosti sa nekim igračima. To je i ovom porukom najavio. Zvezda je spremna za rastanke.

Sledeće sezone crveno-beli dres neće nositi Omri Glazer i Nemanja Radonjić. Ugovori im ističu i posle svega nema najave da će biti produženi. Takođe, ne računa se ni na Rodrigaa, štoper je igrao ove sezone, ali više nije u planovima.

Tu su i dva velika promašaja - Mahmudu Bađo i Tomas Hendel, koji nisu ni na jedan način opravdali ogroman novac koji je uložen u njih. Vezista iz Gambije je u senci Timija Maksa Elšnika i Radeta Krunića, imao je 45 minuta za zaborav u utakmici protiv Pafosa po dolasku, pa je već tada bilo jasno da se neće naigrati na najvećem srpskom stadionu prenosi "Telegraf".

Izbacio je i Tomas Handel 3.000.000 Zvezdi iz kase - teško se može zaključiti da je opravdao jedan jedini cent. Imao je više prostora kod Vladana Milojevića, ali je i to bilo isuviše malo za bilo kakvo ozbiljnije dokazivanje.

Ovusu će izvesno je biti prodat, jer na "Marakani" nije pokazao gotovo ništa.

Stanković ima spisak pojačanja, još uvek niko nije došao u Zvezdu, a pominje se veliki broj imena. Jedno je sigurno, zalutali odlaze, i pravi se velika rekonstrukcija tima...