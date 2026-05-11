Crveno-beli će morati da igraju kvalifikacije za elitno evropsko fudbalsko takmičenje, a razlog za to je Šahtjor, koji je postao prvak Ukrajine.

Zvezdi su na ruku išli ishodi šampionata u Škotskoj i Grčkoj, gde je Rendžers već ostao bez titule, a ista sudbina preti da se dogodi Olimpijakosu. Međutim, poslednja kockica koja je trebalo da se poklopi crveno-belima kako bi izbegli kvalifikacije za Ligu šampiona, nije se desila.

Izabranici Dejana Stankovića su svim srcem navijali da Šahtjor ne postane šampion Ukrajine, ali je pehar ipak završio u Donjecku.

Usled toga, Zvezda je ostala prva ispod crte za dodatno mesto koje direktno vodi u Ligu šampiona.

Prema tome, počeće crveno-beli takmičenje iz drugog kola kvalifikacija, što može biti korisno za raniji ulazak u takmičarski ritam.

Takođe, problem je što će u kasnijem delu kvalifikacija Zvezdin koeficijent biti slabiji od konkurencije, pošto će ispred biti Olimpijakos, Ferencvaroš, Midtjiland...

Zvezda će ovog leta menjati tim, a jasno je da će uraditi sve da u ovaj ciklus uđu u što boljem sastavu. Dejan Stanković je neke igrač otpisao, a još uvek niko zvanično nije potpisao za crveno-bele.