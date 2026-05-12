Dušan Vlahović i njegov sudbina u Juventusu ponovo je aktuelna tema.

Italijanski mediji bruje da je strana srpskog napadača održala tajni sastanak s predstavnicima minhenskog Bajerna i da postoje velike šanse da se uskoro reprezentativac Srbije preseli u Minhen.

Kako navodi "Corriere dello Sport", predstavnici nemačkog šampiona nedavno su održali tajni sastanak sa Milošem Vlahovićem, ocem napadača. Dušan se već duže vreme povezuje sa prelaskom u Bavarsku, budući da mu ugovor sa Juventusom iz Torina ističe na leto, što znači da će biti dostupan kao slobodan igrač.

Uprkos nekoliko rundi pregovora, Juve još uvek nije uspeo da dogovori produžetak saradnje sa našim reprezentativcem. S Apenina stiže informacija, od pouzdanog lista "La Gazzetta dello Sport", da Vlahović želi da sačeka i vidi da li će stići unosnija ponuda od nekog drugog vrhunskog kluba.

