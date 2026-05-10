Dušan Vlahović je bio najzaslužniji za pobedu Juventusa nad Lećeom u 36. kolu Serije A.

Srpski napadač je postigao jedini gol na utakmici i doneo svom timu važna tri boda u borbi za Ligu šampiona.

Posle utakmice je istakao da je zadovoljan golom i rezultatom, ali i da i dalje oseća nedostatak ritma zbog manje minutaže u prethodnom periodu.

- Srećan sam zbog gola i zahvalan treneru na poverenju. Nisam igrao od prvog minuta jako dugo. Nedostaje mi malo rutine, ali najvažnije je da smo osvojili tri boda - rekao je Vlahović.

Dodao je da ekipa može i mora da igra bolje u završnici:

- Mogli smo da budemo agresivniji i ubojitiji, ali nema veze. Nedostajalo mi je i malo sreće kod poništenog gola. Moramo da podignemo lestvicu još više.

Vlahović je naglasio da je fokus sada na narednim mečevima, uz jasan cilj:

- Imamo sve u svojim rukama i moramo da se koncentrišemo na naredne dve utakmice. Ulog je veliki.

Vlahovića su po završetku utakmice navijači ispratili ovacijama i skandiranjem.