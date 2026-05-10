Srđan Plavšić se ovih dana našao u centru pažnje zbog objave na Instagramu.

Srpski fudbaler je otkaz svog sada već bivšeg trenera Ondreja Smetane ispratio rečima - “Hvala na svemu “treneru”!” Znakovi navoda kod reči trener su opisali šta Plavšić misli o kvalitetima Smetane, koji je napustio klupu Banjik Ostrave pre nekoliko nedelja.

Zbog toga se nekadašnji igrač Crvene zvezde oglasio.

- Reagovao sam emotivno, i to ne bi trebalo da mi se dešava. Profesionalac sam i moram da budem primer, tako da mi je žao zbog toga. Bilo mi je krivo što nisam igrao, jer sam znao da mogu da pomognem saigračima. Radio sam na svakom treningu maksimalno, ali nisam dobio šansu. Međutim, to je sad iza mene - prenosi “Idnes” njegove reči.

Plavšić je potom analizirao meč sa Teplicama koji je njegov tim izgubio rezultatom 2:1.

- Dobro smo počeli, imali smo posed, i nekoliko prilika koje nismo realizovali. Obično se tada desi da primiš gol. Mi smo primili dva… U drugom poluvremenu smo pokušali da dođemo do boda, ali nismo uspeli.

Priznaje da mu nedostaje svežine, usled činjenice da kod pomenutog Smetane nije imao minute.

- Nisam igrao dugo, ne znam koliko se to vidi. Pokušavao sam da uradim nešto s loptom, i da napravim razliku. Međutim, džabe sve kada smo izgubili. Tako da sam razočaran. Ne mislim da je iko podbacio u smislu želje i zalaganja. Svi su se borili - rekao je Plavšić.

Plavšić je u Zvezdu došao leta 2015. godine iz subotičkog Spartaka. Dve godine je proveo na "Marakani", osvojio jednu titulu, a crveno-beli su ga potom prodali praškoj Sparti za 1.3 miliona evra.