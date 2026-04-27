

Nakon što je klub obavestio javnost da je trener Banjik Ostrave Ondrej Smetana bivši, Srđan Plavšić je na "Instagram" profilu okačio fotografiju sa statistikom i svojom minornom minutažom i napisao – Hvala "treneru".

Činjenica da je reč trener stavio pod navodnike, jasno ukazuje na sarkazam u objavi.

Nagađa “Efotbal” da razlog frustracije leži u neskladu između reči i dela češkog trenera. Naime, krajem marta je hvalio srpskog ofanzivca, ističući da je sve bolji na treninzima, te da pokazuje ozbiljan kvalitet koji će ga zacementirati u timu. Ipak, realnost je bila takva da je Plavšić odigrao svega dve utakmice i to kao rezerva u završnim minutima.

Ne treba zanemariti činjenicu da je Plavšić imao problema sa povredama i ove sezone, ali da je uprkos tome verovatno očekivao veću minutažu.

Bivši fudbaler Zvezde je inicijalno pod ugovorom sa Rakovim, a na pozajmici je u Češkoj. Međutim, od leta će biti slobodan igrač.