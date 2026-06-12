Srbija ne igra na Svetskom prvenstvu... Bolno je gledati druge reprezentacije, ali...

Prema rečima Radeta Bogdanovića - Srbija nije "fudbalska zemlja" i nije zaslužila da se plasira na Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi na kome ćemo inače videti čak 48 reprezentacija.

-Da smo zaslužili, mi bismo otišli. Nismo zaslužili da odemo na Svetsko prvenstvo, iako je meni jako žao zato što taj fudbal, on ujedinjuje. Neko je neko je rekao na ovome Simposaru: 'Ako most veže dve obale, onda fudbal spaja kontinente'. Lepo bi bilo i zbog samih građana naše drage države, a bilo bi lepo i zbog naše dijaspore da smo otišli da se takmičimo sa najboljima, ali nismo zaslužili jer smo radili sve da ne odemo", naglasio je Bogdanović za "Sportal".

Nastavio je u istom ritmu.

-Ipak, uz maksimalan respekt prema svima, ali ipak nije Albanija reprezentacija koja je bolja od nas. A sami ste čuli ovde na Simposaru kad je selektor hrvatske reprezentacije, a i svi treneri su rekli, da Srbija ima par izuzetno kvalitetnih igrača. Videli ste i uzdah Zlatka Dalića kad je rekao 'znam, ali Vlahović i ostali igrači imaju jako velik kapacitet da igraju na Svetskom prvenstvu', ali ono što je nama falilo to je organizacija. Na ovo poslednje Evropsko prvenstvo kad smo otišli, mi smo otišli kao reprezentacija u bermudama. Znate, a ipak je Srbija zemlja fudbala, najmnogoljudnija u regionu, ima jako veliku tradiciju i realno je bogata zemlja za region - zaključio je Bogdanović.