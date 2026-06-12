Jedan poznati Srbin će navijati za "vatrene".

Naime, u intervjuu za "Sportal", Bogdanović je otkrio za koga će navijati na Svetskom prvenstvu.

- Moj stav je jasan, navijam za Bosnu i Hercegovinu, navijam i za Hrvatsku. To su naše komšije, na kraju krajeva, ljudi koje poznajemo. Za koga ćete navijati kada vaši ljudi nisu otišli? Neću navijati za Šveđane, Norvežane i Engleze, a ovde su moji Bosanci i Hrvati. Pa za koga ću navijati? Mislim da bi to bilo licemerno. Ali moram da kažem, ako postoje oni koji ne navijaju, čija srca nisu uz njih, to je legitimno, ali nemojte to javno govoriti jer je primitivno - rekao je Bogdanović, a mediji u Hrvatskoj su masovno prenosili ovu izjavu nekadašnjeg fudbalera.

Inače, Bogdanović je odrastao u sarajevskom Željezničaru, a tokom karijere igrao je za Atletiko Madrid i Verder Bremen, dok je za reprezentaciju SR Jugoslavije zabeležio tri nastupa.

Bogdanović je govorio i o našim momcima.

-Da smo zaslužili, mi bismo otišli. Nismo zaslužili da odemo na Svetsko prvenstvo, iako je meni jako žao zato što taj fudbal, on ujedinjuje. Neko je neko je rekao na ovome Simposaru: 'Ako most veže dve obale, onda fudbal spaja kontinente'. Lepo bi bilo i zbog samih građana naše drage države, a bilo bi lepo i zbog naše dijaspore da smo otišli da se takmičimo sa najboljima, ali nismo zaslužili jer smo radili sve da ne odemo - naglasio je Bogdanović.