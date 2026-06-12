Strelac drugog gola za domaće bio je Raul Himenes, napadač Vulverhemptona, koji je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Fulamu.

Nakon što je postigao gol, Meksikanac je briznuo u plač, što su mnogi primetili, pa su se i zapitali šta je razlog. U pitanju je smrt njegovog oca Raula Himenesa Vege, koji je preminuo krajem marta, a za kog je sadašnji golgeter Meksika bio izuzetno vezan.

Himenes Vega je preminuo u 62. godini. Iako nije bilo zvanične potvrde o uzroku, više izveštaja sugeriše da se borio sa rakom pankreasa više od godinu dana.

Vega je igrao ključnu ulogu u oblikovanju karijere svog sina — ne samo kao emotivna podrška, već i kao mentor i stalni branilac njegovog profesionalnog puta.

-Kada je lopta ušla, prvo što sam uradio bilo je da pogledam ka ložama stadiona. Po navici sam tražio oca... i u tom trenutku sam shvatio da on fizički nije tu da me vidi kako postižem gol na Svetskom prvenstvu kod kuće - rekao je Himenez.

Svetsko prvenstvo je počelo sa mnogo emocija...