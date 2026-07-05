Najznačajniji detalj iz bogate karijere bila je skoro fatalna fraktura lobanje i traumatska povreda mozga koju je zadobio 29. novembra 2020.

Meksiko, jednog od domaćina Mundijala 2026, zahvatila je ogromna euforija posle sjajnih rezultata, ali tek sledi veliko iskušenje - okršaj s Engleskom u osmini finala.

Ipak, selekcija Havijera Agirea već je ostvarila veliki rezultat pre svega zahvaljujući granitnoj odbrani i napadaču Raulu Himenezu. Njegov učinak ne meri se samo kroz golove i asistencije. Životna priča je poučna i govori o Meksikancima kao narodu.

Nije klasa Uga Sančeza, ali u domovini cene sve što je uradio. Opraštaju mu promašaje jer znaju da ga čine jačim i postojanijim. Svesni su da je sposoban da prevaziđe svaku prepreku i krizu koju mu donose fudbal i - život. Zbog toga mu poručuju:

- Hvala ti, Raule, što nisi odustao, ti si inspiracija!

Najznačajniji detalj iz bogate karijere bila je skoro fatalna fraktura lobanje i traumatska povreda mozga koju je zadobio 29. novembra 2020. tokom utakmice protiv Arsenala kada je njegova glava snažno udarila u defanzivca Davida Luiza.

Posle kornera Himenez i Luiz sudarili su se glavama, a Meksikanac je ostao bez svesti, bio mu je potreban kiseonik na terenu i hitno je prebačen u bolnicu. Dijagnoza: zadobio je frakturu lobanje i krvarenje u mozgu, što je zahtevalo hitnu neurohiruršku operaciju.

Doktori su činjenicu da je preživeo doživeli kao čudo, a još više su se iznenadili kada se vratio na teren, uz mere predostrožnosti.

Zaigrao je posle osam meseci rehabilitacije. Najpre beskontaktni trening, a onda je ponovo počeo da igra takmičarske utakmice u avgustu 2021.

Posle incidenta, Himenez je morao da nosi medicinski odobrenu zaštitnu kacigu i dodatak preko slepoočnica koji ne skida dok igra. Iako je oporavak bio dug i mentalno zahtevan, uspešno se vratio na teren i postigao golove i za Fulam i za meksičku reprezentaciju.

U njegovoj karijeri nikada nisu tekli med i mleko. Zbog toga navijači cene njegov uspeh i istrajnost i ističu da je prevazišao kritike, podsmeh, tešku povredu, ogovaranja, sumnje, tragičnu smrt oca, izgubljeno mesto u reprezentaciji… ljude koji su govorili da je propao.

Bombarder

Raul Alonso Himenez Rodrigez (35) počeo je u slavnom klubu Amerika, nastavio je karijeru u Španiji i Portugalu, a već godinama teroriše golmane na Ostrvu.

2011-14. Amerika 96 (36)

2014-15.Atletiko M. 21 (1)

2015-19. Benfika 80 (18)

2018-23. Vulverhempton 135 (40)

2023-26. Fulam 98 (28)

2026- Vulverhempton

127 utakmica odigrao je Himenez za Meksiko i postigao 46 golova