Na seminaru Udruženja trenera Evrolige koji je održan u Atini, dogodio se incident čiji su akteri bili bivši treneri Crvene zvezde, Saša Obradović i Janis Sferopulos.

Kako javljaju mediji, Obradović je napao Grka kog je nasledio na klupi crveno-belih u sezoni za nama.

Obradović je inicirao verbalni sukob sa Janisom Sferopulosom, a želeo je i fizički obračuna sa grčkim trenerom koji je deo karijere proveo i na klupi srpskog tima. Smatrao je Obradović da je Sferopulso radio protiv njega kada je na klupi Crvene zvezde došlo do smene, nakon lošeg početka sezone i tri uzastopna poraza.

Obradović je isticao da ga je Janis Sferopulos ogovarao, da je kontaktirao igrače Crvene zvezde i da je "bušio" svog naslednika kojeg je košarkašima predstavljao u lošem svetlu. Grčki sturčnjak je želeo da izbegne sukob sa Obradovićem, koji je bio nervozan tokom kratke rasprave koju su imali. Ozbiljniji sukob sprečila je reakcija prisutnih koji su razdvojili dvojicu trenera.

Saša Obradović je neslavno okončao svoj drugi mandat na klupi Crvene zvezde, tokom kojeg je osvojio Kup Radivoj Korać. U Evroligi je ostao bez plasmana u plej-of, dok je nakon poraza od Partizana u polufinalu ABA lige smenjen sa mesta trenera.