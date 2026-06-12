Sevilja je promenila vlasnika i legendarni Serhio Ramos "ulazi u klub", a bez obzira što se pričalo da je neophodno u timu ostaviti lidere poput Gudelja, koji znaju značaj kluba iz Andaluzije, pregovori su neuspešno završeni i potvrđen je odlazak.

Iskusni fudbaler će inače u novembru proslaviti 35. rođendan, a ostaje da vidimo u čijem dresu će to biti. Gudelj će sigurno biti interesantan na tržištu u Španiji, pod uslovom da želi da ostane na Pirinejima, dok se već neko vreme priča o tome da bi mogao da postane fudbaler Crvene zvezde.

I njoj je potrebno iskustvo dvostrukog osvajača Lige Evrope sa Seviljom, kao i njegova univerzalnost (može da igra kao štoper i zadnji vezni), a videćemo da li je došlo vreme da se prvi put u karijeri oproba u srpskom fudbalu.

Iako je rođen u Beogradu, Gudelj je ponikao u holandskoj školi fudbala. Igrao je za NAC Bredu, pa AZ Alkmar i Ajaks, da bi zatim otišao u Kinu u naletu novca u tamošnjem fudbalu. Igrao je za Tjanđin, pa Guangdžou, da bi se zatim vratio u Evropu. Prvo je nosio dres Sportinga, pa Sevilje za koju je nastupio čak 261 put.

-Gudelj i Kostić su odlični igrači i sjajni momci, sa izvanrednim karijerama. Videćemo, u periodu pred nama. Moramo da vodimo računa da napravimo balans. Ne smemo da imamo staru ekipu, već poletnu koja može mnogo da trči. Fizička moć je danas neophodna za velike domete - rekao je pre nekoliko nedelja Zvezdan Terzić za "Kurir".