Fudbaleri Partizana pobedili su Mačvu u Šapcu sa 3:1 u drugom kolu MozzartBet Superlige Srbije, a u finišu susreta povredio se Milan Vukotić.

Vukotić je osetio bol u donjem delu leđa, posle čega je odmah podvrgnut detaljnim lekarskim pregledima. Srećom po crno-bele, ali i crnogorskog plejmejkera, izbegnuta je teža povreda.

Kako javlja Meridian sport, Vukotić će pauzirati između sedam i 10 dana, što znači da neće biti na raspolaganju stručnom štabu za evropsku utakmicu u Luksemburgu.

Nema sumnje da će odsustvo jednog od najboljih igrača ekipe biti veliki hendikep za crno-bele, ali svakako raduje činjenica da je reč o lakšoj povredi, te da će Vukotić vrlo brzo biti u prilici da pomogne saigračima u novim izazovima.

Podsećamo, Partizan je u prvom meču savladao UNA Štrasen sa 4:0.