Turbulentno leto je u redovima Košarkaškog kluba Partizan, bar kada je reč o sklapanju novog tima u želji da crno-beli budu što konkurentniji u narednoj sezoni Evrolige.

Posle nešto dužeg perioda u kom Partizan nije dovodio igrače, usledila je i serija dolazaka.

Partizan je do sada ozvaničio dolazak Kevarijusa Hejsa, Lamara Stivensa, Alesandra Pajole, Nikole Tanaskovića i Luke Vildose, a očekuje se da dođu još četiri ili pet košarkaša.

Bilo je priče da će u redove crno-belih doći Armani Bruks, Ajzea Kordinije, Tornike Šengelija, Tajson Etijen, Zek Ledej...ipak, do toga nije došlo.

Na tu listu možemo slobodno da dodamo i američkog košarkaša Vendela Mura.

Prema ranijim informacijama, Mur je maltene sve dogovorio sa Partizanom i bio jako blizu dogovora, ali...

Iskočila je i više nego unosna ponuda Rima (tim koji vode Luka Dončić i Doni Nelson), a nekadašnji student Djuka je odabrao italijansku pre srpske prestonice.

Sigurno je da će ovo biti udarac za Partizan, koji želi što pre da sastavi tim, jer pripreme za novu sezonu počinju za manje od mesec dana.

Situacija sa Mitrom Bošnjakovićem i Džabarijem Parkerom i dalje je nejasna, a najavljuju se i promene u stručnom štabu u smislu saradnika Đoana Penjaroje.