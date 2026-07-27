Nikola Kusturica i Milan Momčilović našli su se u društvu igrača koji će naredne sezone zarađivati više od Lebrona Džejmsa.

I to pre nego što su odigrali ijedan minut profesionalne košarke u Americi.

Zahvaljujući NIL ugovorima, čak 18 košarkaša iz NCAA sistema imaće veća primanja od jednog od najboljih igrača svih vremena.

Lebron Džejms će u svojoj 24. profesionalnoj sezoni zaraditi 3,8 miliona dolara. To će biti najmanja plata u njegovoj bogatoj karijeri.

Ipak, najmanje 18 igrača sa koledža naredne sezone inkasiraće 3,9 miliona dolara ili više. Pojedini će zaraditi i višestruko veće iznose, prenosi Atletik.

Milan Momčilović jedan je od igrača koji se našao na ovoj listi. Krilni košarkaš Kentakija rođen je u američkom Viskonsinu, ali ima srpsko poreklo. Već nekoliko godina važi za jednog od najtalentovanijih visokih šutera u NCAA.

Naredna sezona trebalo bi da bude nova velika prilika za njegov razvoj. Uz to, doneće mu i status jednog od najbolje plaćenih igrača univerzitetske košarke.

Društvo mu pravi i Nikola Kusturica.

Jedan od najvećih talenata srpske košarke od jeseni će nositi dres UCLA. Kusturica je prethodnih godina briljirao u mlađim reprezentativnim selekcijama Srbije.

Zbog toga je prepoznat kao jedan od najperspektivnijih evropskih igrača svoje generacije. Već kao brucoš biće među najplaćenijim košarkašima u američkom koledž sistemu.