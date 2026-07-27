Denver je imao samo 48 sati da donese konačnu odluku oko Spensera Džounsa i doneo je u "minut do 12", produžio je ugovor sa njim.

Oklahoma mu je poslala ugovor od 12 miliona dolara za dve godine, a pošto je ograničeno slobodan agent to je značilo da Nagetsi imaju poslednju reč i da su oni ti koji se pitaju oko njegove budućnosti.

Dva dana su razmatrali, gledali iz svih uglova i doneli odluku koju su morali - produžili su ugovor.

Parirali su ponudi Tandera i tako zadržali igrača koji je prošle sezone bio jedan od važnih igrača ekipe, posebno kada je odbrana u pitanju.

Nikola Jokić je tako saznao za važnu vest dok uživa u konjskim trkama u Srbiji. Džouns je prošle sezone imao prosek od 4,5 poena, 2,7 skokova i 0,7 asistencija po meču. Zato se od njega očekuje još više u sezoni koja sledi. Posebno posle ugovora koji je dobio.

Denver pregovara sa Pejtonom Votsonom oko produžetka saradnje i navodno on traži 23 miliona dolara po sezoni. Ukoliko i njega zadrže, imaće još veće finansijske probleme, prvenstveno sa porezom.