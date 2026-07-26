"Bratski" tim Partizana u Grčkoj je doveo u svoje redove Čedija Osmana i mnoga druga zvučna pojačanja, pa sa Andreom Trinkijerijem na klupi planiraju da napadnu najviši plasman u Evrokupu.

Navijači prate trendove i interesovanje je zaista nezapamćeno, o čemu se danima priča u Solunu. Naime, do sezonskih karata je jako teško uopšte i doći, pošto ih je prodato ukupno 5.000 do sada.

Klub se odlučio da zbog toga u opticaj pusti još dodatnih 1.000 sezonskih ulaznica za najvernije navijače, a predsednik kluba Telis Mistakidis je objasnio navijačima zbog čega se odlučio na takav potez.

- Neverovatan odziv navijača PAOK-a koji su kupili svih 5.000 sezonskih karata. To je dokaz da ulazimo u sezonu sa sjajnim momentumom. Želimo da odgovorimo na zahtev navijača i damo priliku još većem broju ljudi da dođu i podrže PAOK. Zato u prodaju od ponedeljka puštamo dodatni kontigent od 1.000 sezonskih karata.

Što se tiče Evrokupa, koji će se igrati u novom formatu, PAOK će igrati u Grupi D zajedno sa ekipama Ulma, Manrese, Balkana, Lijetkabelisa, Bahčešehira, Monaka i Rome.

Osim Čedija Osmana, u tim su došli još i Naz-Mitru Long, Nik Kalates, Markus Foster, Kajl Aleksander...