Već neko v reme se govori o prelasku Kalatesa u PAOK a grčki klub se sada oglasio fotografijom na kojoj se nalazi Kalates, uz opis: "Došlo je vreme".
Nik Kalates, dosadašnji košarkaš Partizana, zvanično je napustio beogradske crno-bele i prešao u solunske crno-bele, odnosno PAOK.
Kalates je tokom sezone koja je nedavno završena stigao u Partizan i odmah se nametnuo kao jedan od najboljih.
Sa crno-belima je stigao do finala ABA lige gde je bolji bio Dubai.
Sada je pojačao ambicioznu ekipu PAOK-a koju sa klupe predvodi Andrea Trinkijeri.
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