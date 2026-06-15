Nemački košarkaš je u Efes stigao u julu 2025. godine, a prošle sezone za turski klub u Evroligi je prosečno beležio 7,7 poena, 4,8 asistencija i 3,4 skoka po utakmici.



Vajler-Bab (30) je pre Efesa igrao za Bajern i Ludvigsburg, a sa reprezentacijom Nemačke osvojio je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu 2022. godine.

Francuski mediji navode da bi Vajler-Bab mogao karijeru da nastavi u Asvelu.

Efes je ranije danas saopštio da je letonski košarkaš Rolands Šmits napustio turski klub.

Košarkaši Efesa su sezonu u Evroligi završili na 19. mestu, dok su u polufinalu plej-ofa turskog šampionata eliminisani od Fenerbahčea.