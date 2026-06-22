Francuski košarkaš Vensan Poarije nije više član Efesa, saopštio je danas turski klub.

Poarije je igrao za Efes od leta 2024. godine, a prošle sezone u Evroligi prosečno je beležio osam poena i 4,6 skokova, dok je u turskom prvenstvu imao učinak 10,6 poena i 6,2 skoka.

- Želeli bismo da zahvalimo Vensan Poarijeu na njegovom doprinosu našem timu i želimo mu uspeh u nastavku karijere - naveo je Efes.

Francuski košarkaš je pre tri nedelje povredio Ahilovu tetivu i očekuje ga pauza od devet meseci.