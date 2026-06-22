Srpska atletičarka Milica Emini osvojila je danas zlatnu medalju u Volosu na prvenstvu Balkana u trci na 100 metara sa preponama, dok je Elzan Bibić uzeo bronzu u trci na 3.000 metara.

Emini je finalnu trku na 100 metara sa preponama završila rezultatom 13,22 sekunde.

Bibić je trku na 3.000 metara završio za 7.57,59 minuta, dok je Aldin Ćatović sa 8.09,44 zauzeo četvrto mesto.

Milica Gardašević je u skoku udalj zauzela četvrto mesto sa 6,50 metara.

Darijo Bašić Palković završio je četvrtom mestu u trci na 200 metara rezultatom 20,89 sekundi, dok je Natalija Vojinović u skoku uvis preskočila 1,84 metra za četvrto mesto.

Srbija je Balkansko prvenstvo u Volosu završila sa ukupno osam osvojenih medalja.