Rade Bogdanović se našao na nikad većem udaru zbog skandalozne izjave na RTS-u. Sve se dogodilo sinoć nakon utakmice drugog kola grupe G na Svetskom prvenstvu između Belgije i Irana.

Meč je završen bez golova, a nekadašnji reprezentativac Jugoslavije je imao šta da kaže za tamnopute igrače.

- Nisam rasista, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže duže od 60 minuta. Igrao sam sa njima. Ranije smo morali da štitimo naše igrače kako ne bi napravili grešku, takav je savremeni fudbal. Na nivou Svetskog prvenstva, ovo ne sme da se dešava - rekao je Bogdanović i dodao:

- Ako ne ulazimo u detalje, a mogli bismo, i oni prave greške. Ne generalizujem, velika većina nema koncentraciju.

Ovaj komentar se munjevitom brzinom proširio na društvenim mrežama.

"Rade Bogdanović, bivši napadač koji je postao stručni konsultant na srpskoj televiziji, izneo je rasističke komentare u nedelju uveče tokom utakmice Belgija–Iran" - stoji na uglednom francuskom sajtu "L'Ekip".

"Bogdanović je u Srbiji poznat po svom provokativnom i direktnom stilu, ali se čini da je ovog puta prešao granice. RTS se javno nije oglasila povodom ovih izjava" - navodi se dalje.

Jedan od tvitova:

"Crni igrači nemaju koncentraciju da izdrže više od 60 do 80 minuta“: Rade Bogdanović izneo rasističke izjave uživo tokom prenosa Belgija–Iran"

Komentar je dao i GB News:

"Stručni komentator Svetskog prvenstva izazvao je raspravu o rasizmu nakon što je tvrdio da crni igrači „nemaju koncentraciju“.