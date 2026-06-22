Košarkaši Srbije okupili su se pred nove mečeve u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine koje će se održati u Kataru.

Atmosfera na okupljanju je bila dobra, reprezentativci su iskoristili priliku da proćaskaju međusobno, a prvi trening odradiće u popodnevnim časovima.

Predvođena Nikolom Jokićem, Srbija će najpre drugog jula gostovati Švajcarskoj, a četiri dana kasnije dočekuje Bosnu i Hercegovinu.

Naš tim odigraće i pripremnu utakmicu zatvorenu za javnost protiv Češke 27. juna u Beogradu.