Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale Svetskog prvenstva. Aktuelni šampion je posle velikog preokreta savladao Englesku sa 2:1, pa će u nedelju protiv Španije pokušati da odbrani krunu.

Engleska je imala sve u svojim rukama, ali je na kraju ostala praznih šaka i moraće da se zadovolji utakmicom za treće mesto koju će odigrati sa Francuskom.

Rade Bogdanović je posle meča oštro kritikovao selektora Engleske Tomasa Tuhela.

- Najbitnijoj utakmici su dokazali klasu. Taktička izuzetnost u prvom poluvremenu, u drugom ne mogu ništa ni da pričam, jer je akcenat na Tuhelu. Na ovom Svetskom prvenstvu nijedan selektor nije napravio veći fudbalski zločin od njega, izučavaće se šta je uradio svojim igračima izmenama u drugom poluvremenu - rekao je Bogdanović u studiju RTS-a.