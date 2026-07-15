Kristijano Ronaldo se nadao da će se sa svetskom titulom oprostiti od reprezentacije, ali do toga nije došlo. Portugal je u osmini finala poražen od Španije sa 1:0 i tako završo učešće na Mundijalu.

Svi su mislili da je legendarni napadač tako završio sa učešćem na Svetskim prvenstvima, ali to možda neće biti slučaj.

Naime, pojavila se informacija da bi on mogao da razmotri odluku da zaigra za reprezentaciju na Svetskom prvenstvu 2030. godine. Ova vest izazvala je ogromnu pažnju, iako nema bilo kakvih naznaka ili potvrde iz vrha FS Portugala, te samog fudbalera.

Jedan od glavnih razloga zbog kojih se Kristijano Ronaldo povezuje sa SP 2030. jeste činjenica da će Portugal biti jedan od domaćina najveće fudbalske smotre na svetu. Uz Portugal, najbolje reprezentacije sveta ugostiće Španija i Maroko, dok će se određene utakmice igrati u Urugvaju, Paragvaju i Argentini.

Ono što je takođe ozbiljan argument jeste da je novi selektor reprezentacije postao Žorž Žezus, sa kojim Ronaldo sarađuje u Al Nasru.

Ipak, veliko je pitanje da li je to realno, s obzirom na to da će Ronaldo 2030. imati 45 godina.