Umesto da odmah ode do svog aviona, Ronaldo je zastao kako bi pozdravio svakog člana osoblja aerodroma koji se nalazio u blizini.

Rukovao se sa njima, razmenio osmehe i odvojio vreme da se pozdravi i sa svakim članom svog tima pre nego što je nastavio putovanje.

Snimak je ubrzo postao viralan jer je pokazao stranu Ronalda na koju navijači često ukazuju... Za razliku od većine velikih zvezda on se trudi da bude srdačan i izađe u susret svima.

Ostaje da se vidi šta je sledeće za Kristijana, završio je reprezentativnu karijeru, to je izvesno...