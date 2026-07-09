Juče se pojavila priča da je Srbin zvao Juventus i da je tražio da ipak, ostane, ali... Sad je sve dobilo novo svetlo. Čelsi je u priči.

Prema najnovijim informacijama koje prenose evropski mediji, menadžer „Plavaca” Ćabi Alonso lično insistira na dovođenju srpskog golgetera.

Klub iz Londona je označio Vlahovića kao metu broj jedan za poziciju centralnog napadača. Alonso želi provereno i moćno ime u samom špicu napada, a Vlahovićev status slobodnog agenta otvara vrata za transfer koji bi mogao da obeleži ovo leto.

Najveća prepreka u pregovorima ostaju Dušanova visoka finansijska potraživanja. On je u Torinu zarađivao oko 12 miliona evra po sezoni i ne želi drastično da spušta zahteve. Pored Čelsija, za Srbina su interesovanje pokazali i drugi evropski velikani poput Barselone i Bešiktaša, ali Premijer liga i "Stamford Bridž" za sada deluju kao najprivlačnija destinacija.

Navijači Čelsija već dele formacije na društvenim mrežama sa Vlahovićem u prvoj postavi, svesni da bi sa njim dobili preko potrebnu oštrinu i golove u borbi za trofeje naredne sezone.