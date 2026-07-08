Novak Đoković je kažnjen sa 5.600 funti od strane čelnika Vimbldona zbog prekršaja koji se zvanično vodi kao "glasna vulgarnost".

Vimbldon je u utorak uveče dok je Srbin igrao meč protiv Feliksa Ože Alijasima objavio svoj najnoviji spisak kazni i potvrdio da je njihov sedmostruki šampion sankcionisan.

Nije potpuno jasno koji je tačno Đokovićev momenat doveo do ove kazne, ali to je moglo biti tokom jednog od njegovih besnih ispada protiv Romana Safijulina u četvrtom kolu.

Tridesetdevetogodišnji teniser je dobio formalnu opomenu od sudije nakon što je viknuo „s***je” i niz drugih psovki na srpskom jeziku, nakon što je pretrpeo brejk za 2:0 u trećem setu.