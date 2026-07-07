Meč je trajao sat i 42 minuta. Muhova je deveta teniserka sveta, dok je Osaka 14. na WTA listi.

Obe teniserke su napravile po dva brejka u prvom setu, a Muhova je posle taj-brejka bila bolja rezultatom 7:4.

Češka teniserka je drugi set osvojila nakon brejka u devetom gemu i tako došla do pobede i plasmana među četiri najbolje na grend slemu u Londonu.

Muhova će u polufinalu Vimbldona igrati protiv Amerikanke Koko Gof.