Tenis
Srušila Sabalenku, pa ispala: Čehinja preko Osake do polufinala Vimbldona
Češka teniserka Karolina Muhova plasirala se u polufinale Vimbldona, pošto je danas u četvrtfinalu pobedila Japanku Naomi Osaku rezultatom 7:6 (7:4), 6:4
Meč je trajao sat i 42 minuta. Muhova je deveta teniserka sveta, dok je Osaka 14. na WTA listi.
Obe teniserke su napravile po dva brejka u prvom setu, a Muhova je posle taj-brejka bila bolja rezultatom 7:4.
Češka teniserka je drugi set osvojila nakon brejka u devetom gemu i tako došla do pobede i plasmana među četiri najbolje na grend slemu u Londonu.
Muhova će u polufinalu Vimbldona igrati protiv Amerikanke Koko Gof.
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